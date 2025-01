Taremi, quando Conceiçao disse: “In quattro anni mi ha innervosito e ferito”

Si ritrovano dopo un'esperienza insieme al Porto. Prima Taremi, poi Conceiçao lo hanno lasciato per approdare a Milano e si ritrovano così, per la prima volta contro, nel derby di Supercoppa che si gioca in Arabia Saudita. L'allenatore ritroverà il suo ex attaccante accanto a Lautaro da titolare perché Thuram è infortunato. L'iraniano finora ha segnato solo un gol nel corso di questa stagione, il primo ottobre, contro la Stella Rossa in Champions. È passato tanto tempo e al Porto non segnava certo così poco.

Il Corriere dello Sport però sottolinea come il giocatore ha avuto qualche momento no anche in Portogallo e proprio il suo ex allenatore, nel maggio del 2024, aveva parlato del loro rapporto in questi termini: «Mi ha davvero innervosito in questi quattro anni, soprattutto in allenamento. Ha un modo di lavorare che è molto suo. È molto professionale, ma a volte un po' rilassato. Mi ha ferito molto, ha preso molte cose sul serio. Ma sono riuscito a tirare fuori il meglio da Taremi, anche in una situazione non facile». Inzaghi spera che Taremi decida di ferire nuovamente il suo ex tecnico e che si sblocchi proprio contro di lui.