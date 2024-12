Si avvicina il mercato di gennaio e il Torino è sempre alla ricerca di una punta per sopperire al grave infortunio di Duvan Zapata. Tra i gli attaccanti nel mirino c'è anche Marko Arnautovic che all'Inter fin qui ha trovato pochissimo spazio. "Il mercato del Torino resta un rebus. Parlare di stallo non ci pare improprio, fino a prova contraria, dal momento che Vagnati sta più che altro girando in tondo: si aspetta ancora che Cairo metta in condizione il dt di dare un concreto assalto a una prima punta, infilandogli in tasca qualche monetina in più da offrire", sottolinea Tuttosport.

"Simeone, Arnautovic, Beto: ancora non si registrano passi in avanti concreti anche se serve un rinforzo. In ogni caso, non è solo questione di facile ironia (o di ironie). La frustrazione è un termine che accompagna i sentimenti dei tifosi, i dubbi possono invece essere di proprietà di Vanoli e dei suoi collaboratori. Gli hanno promesso un rinforzo e anche prima possibile per il reparto offensivo, Cairo e Vagnati lo hanno incontrato a Milano, il tecnico poi aveva anche decantato il summit di mercato (in sostanza: «un bellissimo incontro»), ma ora che siamo entrati nella seconda metà di dicembre si resta pur sempre in attesa di passi avanti in accelerazione. Passi avanti (in accelerazione...) che non vediamo, che non risultano, che non si scorgono".