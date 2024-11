Ts – Inter, altra vittoria di corto muso: ora il calendario sorride ai nerazzurri

Il giorno dopo Inter-Lipsia , Tuttosport analizza la vittoria per 1-0 dei nerazzurri. Tre punti che portano la squadra di Inzaghi in vetta in attesa del Liverpool che questa sera affronterà il Real Madrid.

"Una notte da prima in classifica con un'altra vittoria di misura, di corto muso, 1-0 con il Lipsia così come era accaduto in precedenza anche con Young Boys e Arsenal. L’Inter, seppur andando un po’ in apnea negli ultimi 20 minuti, ha sconfitto meritatamente i tedeschi e si è portata a 13 punti in classifica. Chiaramente il traguardo è ancora lontano, ma l’obiettivo di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi era battere il Lipsia per portarsi in una posizione di grande vantaggio in vista della qualificazione diretta agli ottavi".