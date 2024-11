TS – Inter, come gestire Lautaro? Per Inzaghi la via migliore è chiara

Lautaro Martinez non sta vivendo il suo miglior avvio di stagione da quando è all'Inter. Il capitano nerazzurro, fresco di rinnovo, non ha ancora inciso come tutti sperano torni presto a fare, da trascinatore come è sempre stato. Della sua gestione e dei suoi numeri parla anche TuttoSport in edicola stamattina:

"Cinque gol e tre assist in campionato in undici presenze totali (per 903 minuti complessivi) non sono numeri negativi, anzi. La sola rete in Champions contro la Stella Rossa (col plus di un rigore poi procurato) e il non aver determinano nelle restanti tre presenze (con l’argentino titolare solo contro l’Arsenal) dimostrano però come le statistiche siano importanti, debbano essere saper lette, ma soprattutto debbano essere giudicate in toto le prestazioni del sudamericano.