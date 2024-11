(Repubblica)

Nel bel mezzo della stagione il Manchester United ha esonerato Ten Hag. Fin qui nulla di strano se non fosse che i Red Devils sono andati dallo Sporting Lisbona per pagare la clausola e portarsi a casa Ruben Amorim. Una mossa che ha suscitato non poche perplessità nel mondo del calcio.

"Che cosa si lascia alle spalle? C’è in questa storia un punto di vista debole, quello dello Sporting. Sotto la sua guida è in testa all’attuale classifica con 10 vittorie su 10, l’ultima per 5 a 1 , con 4 reti di Gyokeres. Soltanto la Premier, il campionato più ricco del mondo, consente di svuotare a torneo in corso la panchina altrui (era già successo con Potter dal Brighton al Chelsea). Basta pagare: in questo caso 11 milioni di euro".