Cds – Un mese fa Lukaku è tornato a definire Lautaro con il diminutivo di…

Domenica sera, tra i vari incroci bollenti previsti per Inter-Napoli, c'è anche quello tra due ex amici e compagni di squadra: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. I due, dopo il burrascoso addio di Lukaku all'Inter, non si sono più parlati, soprattutto per volontà di Lautaro, che non ha mai nascosto di non aver gradito le modalità dell'addio dell'ex compagno.