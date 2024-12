Tuttavia, il momento più teso si è verificato al termine della partita: la squadra si è diretta sotto la curva per scusarsi della prestazione deludente, ma proprio Vlahovic è stato oggetto di critiche pesanti da parte dei tifosi.

Come riferisce Calciomercato.com, irritato, il giocatore si è avviato verso gli spogliatoi, ma prima di andar via ha risposto con un gesto sarcastico, mostrando il pollice in alto al pubblico.