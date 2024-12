"Il primo è per la Lega di A che sta rimediando un’altra figura di merda: pochi giorni fa 14 club su 20 hanno regolarmente eletto Ezio Maria Simonelli. Uno dei sei presidenti sconfitti, però, non ci vuole stare: considera ineleggibile il commercialista marchigiano poiché portatore di un’infinita serie di conflitti d’interesse (peraltro azzerabili). In un Paese in cui il conflitto d’interesse è la regola, Simonelli potrebbe puntare alla presidenza della Camera, altro che della Lega! Lega per la quale era candidabile, ma non eleggibile. È uno scherzo? Banane! Il grande erettore Lorenzo Casini, presidente uscente, sta facendo il diavolo a quattro per evitare che Lotito perda un paio di poltrone. Ma come? Ma non aveva sempre dichiarato di essere non vincolo ma sparpagliato? Nutro una sincera ammirazione per il presidente della Lazio che se vuole se li mangia tutti (lo fa da anni): sarebbe opportuno però che ogni tanto facesse un passetto indietro - un pasito patras - per il bene della maggioranza, del sistema"