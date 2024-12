Le parole di Gerry Cardinale sullo scudetto dell’Inter, a dir poco strampalate in forma e sostanza, hanno suscitato il dibattito anche all’interno dello studio di Pressing. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non ha...

Le parole di Gerry Cardinale sullo scudetto dell'Inter, a dir poco strampalate in forma e sostanza, hanno suscitato il dibattito anche all'interno dello studio di Pressing. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non ha gradito per niente l'attacco ai nerazzurri.

"I concetti sono assoluti, non sono relativi, sono assoluti. Non hanno tempo i concetti, è chiaro che non è riferito alla contestazione attuale, anche perché l'hanno contestualizzata e l'intervista è di mesi fa. Non ne ha infilata una, sull'Inter agghiacciante, perché innanzitutto bancarotta non c'è stata. Poteva parlare dell'azionista, che era Zhang e non certamente dell'Inter. Tra l'altro lo saluta Marotta molto amico di Scaroni. Trovo che sia stato offensivo.