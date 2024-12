«Penso che lui stia scontando quelli che dicono che quest'anno non sta giocando bene. La verità è che è certamente sotto il suo livello, a livello numerico, realizzativo. Ma sta facendo un altro tipo di lavoro e Simone Inzaghi questa cosa la sta dicendo chiaramente». Fabrizio Biasin a Pressing ha detto la sua su Lautaro Martinez , attaccante e capitano dell'Inter , che in una recente intervista ha detto di sentirsi sottovalutato dalla critica.

«Avere due attaccanti come Lautaro e Thuram che vengono a centrocampo, ad esempio, se si guarda al secondo gol segnato alla Lazio, Dumfries passa la palla a Dimarco, in area ci sono dentro i terzi e i quinti e i due attaccanti sono a centrocampo. Questa cosa non la fanno tutti», ha aggiunto il giornalista a proposito del momento dell'argentino e su come si sta proponendo anche in mancanza di gol.