Il tecnico del Milan Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus. Queste le sue parole: "C'è equilibrio, sono due squadre forti e che hanno giocatori molto interessanti: ma tutte le partite sono diverse. La Juve ha fatto una bella partita con l'Atalanta, noi stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi: abbiamo poco tempo ma tante partite importanti. Dobbiamo essere pronti e avere l'atteggiamento giusto per cercare di arrivare ai nostri obiettivi.

Il mercato? A me non piace molto il mercato di gennaio, è aperto troppo tempo e crea nei giocatori aspetti non positivi a livello emozionale. Abbiamo qualche situazione da aggiustare, è normale: oggi non è importante per me. Sto parlando sulla dirigenza, siamo d'accordo su quello di cui abbiamo bisogno: sapete che non è facile andare ad acquistare giocatori che possono dare di più al gruppo. Il tempo non c'è, noi parliamo tra di noi e siamo d'accordo. Cosa serve di più? Una vittoria domani, è quello che mi preoccupa di più al momento. Capisco la curiosità, ci sono tante voci: scusatemi ma il mio pensiero è alla partita. Se dico qualcosa non è vero o faccio giri di parole, non mi va.