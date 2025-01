Buchanan in uscita

Restando ai presunti "co tito-lari" presenti in rosa, mentre l'emergenza a centrocampo ha congelato fino a nuovo ordine ogni discorso su Frattesi (ma la sensazione è che il suo procuratore farà di tutto per portarlo a Roma entro la fine del mercato tenendo parallelamente viva l'idea di un prestito di Cristante per tappare il buco creato in rosa dall'addio dell'incursore), pure intorno a Tajon Buchanan inizia a muoversi qualcosa. Il canadese, reduce dalla frattura alla tibia in nazionale, gioca con il contagocce e pure in seno all'Inter sarebbe emersa l'intenzione di favorire il suo trasferimento in prestito per far sì che possa trovare minuti e continuità sul terreno di gioco (in tal senso va fatta attenzione all'ipotesi Roma, visto che l'esterno piace molto a Claudio Ranieri). Questo porterebbe come primo effetto collaterale l'inserimento in lista Uefa di Correa che, nonostante sia tornato alla base soltanto perché ha rifiutato ogni possibile destinazione prima della scadenza di contratto con l'Inter, ha saputo reinserirsi benissimo nell'ingranaggio, sfruttando il grande feeling che da sempre lo lega a Simone Inzaghi.