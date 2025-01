«Il Bologna non si pone limiti? Io sono arrivato tra gli ultimi, giocarci contro non è come viverli giorno per giorno. È un gruppo di ragazzi umili e giovani, ci sono tanti stranieri ma hanno voglia di migliorare. L'allenatore nuovo, tante dinamiche da sistemare, ma c'è la sensazione che si possano vincere tante partite. Limando i dettagli possiamo vincere più partite. Come valuto la mia prestazione? Non ho avuto molte occasioni ma nel mio reparto ci sono giocatori importanti e forti e seguiti da grandi club d'Europa. Non sono arrivato dalla Lazio con la presunzione di giocarle tutte. Oggi è una partita difficile per tornare indietro, ma sono contento della prestazione: giocando e allenandoci poco per le tante partite sono sicuramente contento, ecco», ha aggiunto.