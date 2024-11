Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del suo Venezia a San Siro contro l'Inter, Eusebio Di Francesco ha presentato così la gara: "Dobbiamo continuare a credere in noi stessi come abbiamo fatto nelle ultime partite. La sfida di domani sarà proibitiva, ma proprio il senso di proibito deve attrarci. Contro l’Inter dobbiamo scendere in campo con grande determinazione, consapevoli di trovarci di fronte a una squadra forte. Quando affronti avversari di questo livello, devi sfruttare ogni minima occasione".

Ancora non so chi giocherà domani, sto effettuando delle valutazioni sulla base delle partite disputate, considerando minutaggio e il recupero fisico dei ragazzi. Sceglierò all'ultimo chi partirà titolare e chi invece entrerà a gara in corso. Abbiamo mostrato la nostra identità in diverse partite. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi contro il Milan, una gara che ci ha insegnato molto su cui abbiamo lavorato. Il contesto, l’ambiente e l’avversario non devono condizionarci, affrontando questa sfida con determinazione e coraggio".