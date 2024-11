È il frutto di un giocatore che ha una dote fuori dal comune. A Empoli nel primo tempo era stato uno dei peggiori, coinvolto in termini di palloni toccati meno della metà rispetto a Barella e Mkhitaryan. Pronti via, nel secondo tempo ha segnato praticamente al primo tocco. Nell’Inter, sommando presenze nel club e quelle con le nazionali, solo Thuram - che però quello fa di mestiere - ha una frequenza gol (ovvero rapporti minuti giocati/reti) migliore. Per intendersi: Lautaro è sotto Frattesi. Il riferimento è ovviamente solo ai gol su azione, esclusi quelli su rigore e su punizione. In Europa, giusto per dare un riferimento, Frattesi viaggia più forte di Florian Wirtz, uno che di mestiere fa il trequartista (un gol ogni 183 minuti su azione per il tedesco del Bayer Leverskusen). Già: ma che mestiere fa Davide? Mezzala è riduttivo, centrocampista non vuol dire niente, attaccante è definizione troppo statica. Frattesi è quello che ti risolve i problemi. Lo sa anche Inzaghi, che ha cambiato approccio con il suo giocatore. Fin qui ha giocato 664 minuti: per capirsi, un anno fa a questo minutaggio si era arrivati dopo 16 giornate di campionato e un girone intero di Champions League. È un segnale di crescita. Ed è anche il simbolo della ricchezza nerazzurra: un pilastro della Nazionale di Spalletti è un giocatore che sgomita un bel po’ per farsi vedere da Inzaghi", analizza La Gazzetta dello Sport.