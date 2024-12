Paulo Fonseca , tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Genoa. Ecco le sue parole dopo il suo sfogo di mercoledì sera: "Dopo la partita siamo arrivati negli spogliatoi e tutti avevano lo stesso feeling: per me è stato il primo step per capire quello che era successo. La squadra ha lavorato bene dopo che abbiamo parlato, l'atmosfera è buona come sempre: siamo una famiglia, dobbiamo risolvere i problemi in spogliatoio ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo parlato come sempre, ho sentito l'appoggio della società. I dirigenti non hanno parlato con la squadra, non avevano la necessità. Io mercoledì ho parlato con la squadra e poi con la società come faccio normalmente: è la normalità.

Io dico sempre la verità, è difficile nascondere quello che io sento. Devo essere sempre onesto, ho detto quello che sentivo: a volte sono messaggi importanti da far passare. Ho avuto questa necessità: voi non siete dentro e non sapete tutto, ma io l'ho avuta. Difficoltà coi senatori? Me l'aspettavo, a questo livello è normale avere queste situazioni: io sono pagato anche per cercare soluzioni e risolvere il problema. Io non ho mai chiuso gli occhi, affronto i problemi: non mi nascondo e sono pronto per risolverli. E' normale, in tutte le squadre e in tutte le famiglie ci sono problemi: noi lo siamo ed è normale averli. Se pensiamo che a questo livello è tutto rose e fiori, non è vero. A questo livello noi abbiamo sempre queste situazioni, è così in quasi tutti i club: non c'è nessun grande club che non le ha.