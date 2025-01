LIVE FCIN1908/ Thuram: “Giocare più partite non è una scusa. In campionato…”

Non solo Simone Inzaghi: anche l'attaccante francese parla in conferenza stampa alla vigilia del prossimo match di Champions League

Contro l'Empoli ha messo il sigillo su una vittoria importante. L'Inter ha tenuto il passo del Napoli nell'ultimo turno di campionato anche grazie a Marcus Thuram, che ha definitivamente chiuso i giochi e archiviato il discorso dopo il momentaneo 2-1. Inzaghi spera di poter contare sui gol del francese anche domani, quando contro lo Sparta Praga ci sarà da compiere un altro passetto verso la qualificazione diretta agli ottavi. Del match parlerà a breve anche il francese in conferenza stampa all'epet ARENA. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT in Repubblica Ceca.

Media gol molto alta in campionato, meno in Champions. Come mai?

"Per me non è molta, l'importante è prendere i tre punti come fatto in diverse occasioni. Abbiamo fatto un bel percorso, l'importante è vincere al di là del risultato".