"Ho sempre pensato di vincere, dal primo minuto. Gli alibi non li ho cercati neanche quando avevamo 6-7 giocatori infortunati e non li do alla squadra. Le partite ora sono difficili e delicate per tutti: sono convinto che se questa squadra scavalla, il lavoro porterà risultati. Non cerco alibi, non cerco niente": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Manca un pezzo, dobbiamo convincere più giocatori possibile a determinare. Sembra sempre che manchi poco, ma questo poco è grande: dobbiamo dare la strattonata", aggiunge.