Daniel, per fortuna o purtroppo, tutto quello che fa è sempre sotto i riflettori, anche troppo. Per me deve imparare a gestire questa pressione che avrà sempre addosso, dovrà convinverci e saperla gestire. Per me è uno step mentale. Per il resto: ha un tiro allucinante, non gli manca nulla, è fortissimo. Per me deve imparare a gestire a volte l'emotività. Stare sotto i riflettori può essere un bene ma anche un peso, ogni ragazzo è fatto a modo suo e ogni ragazzo ha i propri tempi.