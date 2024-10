Roma, Juric: “Perso per un errore. Non si è vista differenza con l’Inter”

"Sì, abbiamo fato male nei primi 15'. Poi siamo venuti fuori, ma nel nostro miglior momento abbiamo preso un gol per un incidente e c'è rammarico per questo. Da tanto la Roma non giocava così contro l'Inter, con dominio anche per lunghi tratti. Abbiamo pagato a caro prezzo l'errore. Mi è sembrato che la squadra stesse anche bene fisicamente. Sono contento per la prestazione, dispiaciuto per il risultato".