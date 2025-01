Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Carlos Passerini , giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così delle condizioni di Rafael Leao verso Inter-Milan: "Se giocherà? No, realmente no. Nel senso che potrebbe andare in panchina. Secondo me andrà in panchina, ma chiaramente con una disponibilità di tempo molto limitata. Secondo me potrebbe avere una manciata di minuti, che è sempre meglio di averne neanche uno, ma oggi come oggi non puoi contare su Leao. Il rischio che si facesse male sul serio a Verona c’è stato, quindi visto che non ha avuto una lesione vera allora è meglio non forzare. La stagione è lunga, gennaio è un mese crocevia, il Milan ieri ha vinto anche senza Leao e io di rischi non ne prenderei”.

“Se sta bene gioca Jimenez. Domani avremo le idee più chiare, però non credo subito alle due punte. Anche perché saggiamente Conceiçao in questi 5-6 giorni di lavoro ha fatto soprattutto un lavoro mentale e di rimotivazione della squadra. Sta capendo come motivarla, perché per me non è sempre facile che uno arriva, urla e così motiva la squadra. Non funziona così, altrimenti basterebbe guardare i film di Rambo. Di sicuro lui sta lavorando sulla parte mentale e psicologica, perché sulla parte tattica ci vorrà tempo a ridisegnare una squadra che è stata costruita per un altro allenatore e per un altro modo di giocare. Sarà una rivoluzione ma ci vorrà del tempo: nell’idea di Conceiçao sarà una squadra più verticale, più rapida e più fisica. Oggi c’era bisogno di quello che ha detto ieri alla squadra. Un discorso che potremmo riassumere con: “Vi rendete conto che siete forti? Però se non ve lo mettete in testa che non siete forti, allora non siete forti. Però voi lo siete. Se ci credete potete vincere, ma se non ci credete è persa per forza. E infatti state perdendo”. E oggi questa squadra la devi svegliare così, facendole capire che la qualità ce l’ha”.