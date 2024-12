Domenica alle 18 l'Atalanta ospita l'Empoli per la 17ª giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni per il match di campionato

Domenica alle 18 l'Atalanta ospita l'Empoli per la 17ª giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni per il match di campionato.

ATALANTA - Soliti dubbi di formazione in casa Atalanta: Gasperini ha tutti a disposizione tranne Scamacca e lo squalificato De Roon. Per sostituirlo è ballottaggio apertissimo tra Pasalic e Brescianini al fianco di Ederson. A destra pronto Bellanova, mentre a sinistra Ruggeri sta recuperando dal problema alla caviglia ma è favorito Zappacosta. In attacco Lookman pronto a tornare dal 1', così come Retegui: più De Ketelaere di Samardzic per completare il tridente. In difesa davanti a Carnesecchi ecco Hien e Kolasinac: Kossounou e Djimsiti si giocano la terza maglia, con il primo al momento favorito.