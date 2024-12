UDINESE - Dopo la panchina in Coppa Italia, Thauvin è pronto a tornare dal 1' contro la Fiorentina: con lui c'è Lucca per guidare l'attacco dell'Udinese, probabile panchina per Sanchez, tornato in campo contro l'Inter. In porta ancora out Okoye, c'è Sava: davanti a lui ecco Kristensen, Bijol e Giannetti. A destra più Ehizibue di Rui Modesto, a sinistra più Zemura di Kamara: in mezzo al campo con Karlstrom ed Ekkelenkamp spazio a uno tra Lovric e Atta, dipenderà tutto dalle condizioni del primo (che torna da un infortunio).