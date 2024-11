Fantacalcio, le probabili formazioni di Parma-Lazio: c’è Bonny, dubbio Dia

LAZIO - I problemi accusati da Dia e Vecino in Europa League rischiano di modificare la formazione della Lazio. Sono entrambi in forte dubbio: il primo per una distorsione alla caviglia, il secondo per un problema muscolare. Il tecnico Marco Baroni studia le possibile opzioni. Castellanos e Zaccagni verso una maglia da titolare, pronto anche Isaksen con Pedro e Noslin a giocarsi l'ultimo posto sulla trequarti. Guendouzi e Rovella a centrocampo. Si va verso un nuovo forfait di Nuno Tavares per cui Pellegrini pronto da terzino sinistro con Lazzari a destra, in mezzo Gila ed uno fra Romagnoli e Gigot. Romagnoli ha superato il problema al polpaccio, ieri è rimasto 90' in panchina contro il Ludogorets e oggi sarà rivalutato dallo staff medico per stabilirne la gestione.