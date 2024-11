Fantacalcio, le probabili formazioni di Torino-Napoli: da Lazaro a Lukaku

TORINO - Il tecnico del Torino Paolo Vanoli studia la formazione titolare da schierare contro il Napoli. In attacco pochi dubbi sul tandem composto da Adams e Sanabria. Qualche ballottaggio a centrocampo. Ilic va verso un nuovo forfait per cui si delinea una linea a tre centrale con Ricci da regista più Vlasic e Gineitis (in vantaggio su Linetty) ai suoi lati. Spera in una maglia anche Njie che però al momento parte sfavorito nel ballottaggio con Vlasic. Sulle fasce in tre per due maglie, Pedersen e Lazaro leggermente avanti a Sosa. In difesa Vojvoda insidia Walukiewicz per l'ultimo posto accanto a Coco e Masina.