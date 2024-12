Dopo la vittoria di venerdì col Parma, l'Inter si ributta sulla Champions. Questa sera la squadra di Inzaghi affronterà a Leverkusen il Bayer di Xabi Alonso in un match fondamentale per il passaggio agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Come annunciato ieri da mister Inzaghi ci sarà qualche cambio rispetto all'undici sceso in campo in campionato. Scelte praticamente obbligate in difesa, sulle corsie ci saranno Darmian e Carlos Augusto. Cambiano anche i compagni di Calhanoglu a centrocampo. Lautaro dovrebbe partire dalla panchina.