Il capitano dell'Inter, in rete due volte con la maglia dell'Argentina, ieri è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile

Rientrato dalle gare dell'Argentina con due gol all'attivo, Lautaro ieri si è messo subito a disposizione di Inzaghi. Allenamento ad Appiano, anche per dimostrare di essere in forma per le prossime gare.