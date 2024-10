"Per il resto, in vista della grande sfida alla Juventus di domenica, le scelte di Simone Inzaghi sono (quasi) tutte delineate. In porta non si tocca Sommer. Davanti a lui torna dal 1' Bastoni con De Vrij e Pavard. Sulle corsie tornano titolari anche Dimarco a sinistra e Darmian a scapito di Dumfries a destra. Ma la vera novità sta... nel mezzo: dopo aver impiegato Barella in regia contro Roma e Young Boys, contro la squadra di Thiago Motta potrebbe partire al centro subito Asllani, appena rientrato. Meno probabile l'impiego al centro di Zielinski, ancora non al top come dimostrato a Berna. Anche se nelle prossime ore il ballottaggio potrebbe riaprirsi. Mezzala il solito Mkhitaryan sulla sinistra, con il ritorno di Barella sul centrodestra. E dopo aver inizialmente rifiatato in Champions League, anche la Thu-La è pronta a ripartire dall'inizio".