Oggi il Corriere dello Sport ha pubblicato un'indiscrezione in merito al possibile passaggio di Francesco Calvo, Managing Director Revenue della Juventus, all'Inter. Intercettato da FcInter1908.it a margine dell'Assemblea di Lega, il dirigente ha smentito tutto: "Non vale la pena di commentare, non c'è niente di vero. Marotta? L'ho visto per le tematiche dell'assemblea, solo per quello".