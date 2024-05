Abodi: “Inter-Oaktree? Continuità gestionale garantita. Ma pagina non positiva”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato anche dell'Inter a margine dell’incontro con il Roma Club Gerusalemme. Ecco le dichiarazioni a tag24.it: “Da Suning a Oaktree? Questa occasione in particolare garantisce, pensando sempre ai tifosi, la continuità gestionale. Mi auguro che questa esperienza dell’Inter possa essere utilizzata in futuro affinché non ci si ritrovi in queste condizioni. Sono imprese private e se si vogliono accendere finanziamenti di varia natura è legittimo ed è previsto dalle norme.