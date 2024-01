Sky – Accordo Leicester-Inter per Sensi: chiusura in arrivo

Intesa trovata tra Inter e Leicester per Stefano Sensi: si sta sbloccando l’operazione in uscita per i nerazzurri per Sky Sport

Intesa trovata tra Inter e Leicester per Stefano Sensi. Si sta sbloccando l’operazione in uscita per i nerazzurri, ecco quanto svelato dal sito di Sky Sport. “Il Leicester è pronto a chiudere per Sensi. C'è l'accordo con l'Inter per il trasferimento a titolo definitivo. Una buona notizia dunque in arrivo per l’allenatore del club inglese Enzo Maresca, che da tempo ha individuato nel centrocampista nerazzurro il profilo giusto per rinforzare la propria rosa”, si legge. Sensi è dunque pronto a dire addio all’Inter 6 mesi prima della scadenza del contratto.