Accordo Suning-Alibaba: vendute quote di Suning.com alla controllata Taobao per 126,4 mln

Tutte le quote detenute da Suning Holdings (la società che possiede il Jiangsu e la divisione Suning Sports, che a sua volta possiede l’Inter) in Suning.com, società di cui è partecipe, sono state cedute a Taobao, una controllata di Alibaba. L’importo della transazione è pari a 126,4 milioni di euro. Si tratta di un altro movimento, da parte di Suning, volto a recuperare capitali.

Lo riporta l’emittente cinese Titan Sports. Non è il primo accordo commerciale tra Zhang Jindong e Jack Ma, proprietario di Alibaba.

Nel 2016, Alibaba Group ha investito 28,3 miliardi di yuan (circa 4,2 miliardi di euro) per rilevare il 19,99% del capitale di Suning Commerce (Suning.com). Il 3 giugno 2016, Suning Commerce Group ha emesso circa 2,3 miliardi di nuove azioni in Taobao (Cina) Software Co. Ltd., una controllata del gruppo Alibaba.