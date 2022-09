Pedullà: ”Acerbi-Inter, riscatto possibile: due motivi. La verità su Zagadou e Chalobah”

L'ottimo esordio di Acerbi contro il Plzen giustifica il motivo per cui Inzaghi ha premuto, con la proprietà, affinché il difensore ex Lazio arrivasse ad Appiano. ''L’Inter ha finto di andare su Zagadou, ha sempre intuito che per Akanji la salita sarebbe stata ripidissima e non si è illusa sul fatto che il Chelsea potesse liberare rapidamente (e neanche lentamente…) Chalobah. Qualsiasi cosa era un pretesto per prendere tempo e tenere in caldo Acerbi. Ora, attenzione, stanno cambiando in pochi giorni le gerarchie: titolare in Champions a Plzen, la vittoria è stata accompagnata da una buona prestazione. E così la comparsa delle ultime ore di mercato potrebbe essere la certezza della difesa di Inzaghi, titolare quasi fisso piuttosto che pedina preziosa all’interno delle rotazioni'', spiega Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport.