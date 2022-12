Acerbi-Inter, sconto per il riscatto? Pedullà: “Da non escludere che…”

"Fa un po’ sorridere che l’Inter debba chiedere uno sconto alla Lazio rispetto ai 3,5 milioni per acquisire il cartellino di Acerbi. È vero che stiamo parlando di un classe 1988 ma tra i quattro centrali nerazzurri ha dimostrato di saperci stare. Non era fantacalcio immaginare che Simone Inzaghi lo avrebbe utilizzato spesso da titolare, infatti è andata proprio così. E poi Ace, come lo chiamano, ritiene di meritare quel minimo investimento per aver aspettato con grande pazienza le ultime ore del mercato estivo. Fino a qualche giorno prima non era arrivato il placet della proprietà e non era così sicuro che ci sarebbe stato il via libera. Al punto che, parole recenti del difensore, Acerbi stava pensando di far saltare tutto - la pazienza era ai titoli di coda - perché non voleva essere un sopportato oppure un ingombro. Ecco perché quei 3,5 milioni, senza escludere uno sconto, sarebbero quasi un risarcimento per averlo fatto attendere così a lungo non troppi mesi fa", spiega Alfredo Pedullà.