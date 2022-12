Prestiti Inter, da Acerbi e Bellanova ad Asllani e Lukaku: costi e scenari futuri

L’Inter ha quattro giocatori in rosa arrivati in prestito da altre squadre la scorsa estate. Il principale è sicuramente Romelu Lukaku, tornato dal Chelsea. Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato le quattro situazioni nel dettaglio in chiave mercato, soprattutto in vista di giugno. Da Francesco Acerbi a Lukaku appunto, passando per Kistjan Asllani e Raoul Bellanova. Caso per caso, ecco gli scenari.