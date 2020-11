Gds – Inter, manca “qualità dinamica”. Non Kante, un altro acquisto sarebbe caviale

L’Inter è alle prese con un rendimento al di sotto delle attese. Solo contro il Genoa, i nerazzurri hanno ottenuto tre punti nelle ultime settime partite. Troppo poco per le ambizioni italiane ed europee della formazione di Antonio Conte.

E in più, il pupillo del tecnico sta steccando. Arturo Vidal sembra lontano parente del giocatore tanto voluto dall’allenatore. Complice un ruolo non suo.

“Se Vidal, affannato dall’interdizione, sbaglia tanto in costruzione è perché ricopre il ruolo che, nel progetto originario, spettava a Kanté, con il cileno incursore-trequartista, ruolo più consono alla sua attuale disponibilità atletica. Ma, Kanté a parte, era palese che in mediana l’Inter avesse bisogno di qualità dinamica, corsa e piedi buoni, perché il lunatico Brozovic non basta e l’innesto di Eriksen è fallito. Un De Paul sarebbe caviale”, suggerisce la Gazzetta dello Sport.