Inter, sul piatto 50mln per Hakimi: “La verità sulla risposta Suning comunicata a Marotta”

Due big europee sarebbero pronte a mettere sul piato 50 milioni per portarsi a casa Achraf Hakimi. La verità sulla risposta dell'Inter

In questi giorni giorni si è parlato molto di un interesse di Arsenal e Chelsea nei confronti di Achraf Hakimi. In particolare, secondo quanto riportato in Inghilterra, i due club londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto della trattativa 50 milioni per l'Inter. Suning, però, nonostante le difficoltà finanziarie, non è disposta a privarsi del marocchino, acquistato un anno fa per circa 40 milioni di euro. Scrive calciomercato.com: