Adani: “Skriniar andava venduto. Lui ha smentito cazzate. Ma non ditemi che…”

"Skriniar? Sono d'accordo con Cassano: a certe cifre si poteva vendere. L'Inter ha delle esigenze di bilancio: Perisic non è stato tenuto perché il ragazzo chiedeva troppo, quando è stato il migliore della scorsa stagione, Lukaku l'anno scorso è stato venduto. Non venitemi a raccontare che Skriniar non si poteva vendere per poi prenderne due. Il problema è che mancano le idee per sostituire a volte. I tifosi sono tutti contenti per la permanenza, sono tutti contenti. Ma concettualmente il problema non è cedere Skriniar, ma sostituirlo. E fatemelo dire: a certe condizioni, di operazioni del genere se ne possono fare. Troppo facile dire che non esiste una cessione del genere e far felici i tifosi, nel calcio si sono venduti tutti. Skriniar due anni fa veniva definito come uno che non poteva giocare nella difesa a 3 di Conte. Ha dimostrato che spesso si dicono cazzate, però senza cederlo l'Inter non ottimizza per poi prendere un altro Skriniar. Non diciamo che Skriniar è rimasto perché lo hanno voluto i tifosi, perché i tifosi sono pronti a valutare e ad amare eventualmente anche il nuovo Skriniar. Anche Milan era un punto interrogativo quando è arrivato dalla Sampdoria. Non si dica che non sarebbe stato giusto venderlo, perché non è così".