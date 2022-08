Inter, a settembre via ai rinnovi: “Ingaggio top per Skriniar. Altro nome caldo”

Una volta terminato il completamento della rosa in questa sessione di campagna acquisti estiva, l'Inter si concentrerà sui rinnovi di contratto più importanti. Il dossier più urgente, come scrive la Gazzetta dello Sport, è senza dubbio quello relativo a Milan Skriniar, in scadenza nel 2023 e vero pilastro della squadra di Simone Inzaghi. Ma subito dietro figura anche il nome di Stefan de Vrij, anch'egli entrato nell'ultimo anno di contratto e titolare fisso della difesa nerazzurra. Scrive la rosea:

"A trattative chiuse, probabilmente, i vertici del club cominceranno poi a intavolare quelle per i rinnovi. Ovviamente il dossier più urgente da affrontare è quello di Skriniar dopo il "no" al Paris Saint-Germain: la sensazione è che l'adeguamento salariale possa agli ultimi rinnovi di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. De Vrij è un altro nome caldo, essendo un titolare, ma in totale sono ben nove i componenti della rosa che l'1 luglio 2023 sarebbero virtualmente svincolati. Da Samir Handanovic a Edin Dzeko, da Danilo D'Ambrosio a Matteo Darmian da Alex Cordaz a Henrique Dalbert e Roberto Gagliardini. Facendo una stima, i rinnovi non supereranno la metà di questo gruppo".