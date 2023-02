Adani: “E se Mourinho tornasse all’Inter?”. Cassano svela: “Già due volte…”

Nel corso di una diretta della Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così di un possibile ritorno all'Inter di Antonio Conte, lanciando poi una provocazione: "Sarebbe più probabile alla Juve. Ma ha allenato e vinto in tutte e due, non so. Se uno avesse le possibilità, il primo nome da prendere è Tuchel: ma ha un contratto non accessibile. E se all'Inter tornasse Mourinho? Ne abbiamo viste tante nella nostra vita. Io la butto lì".