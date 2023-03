Addetto stampa Slovacchia: “Per ora non convochiamo sostituto di Skriniar perché…”

Sono già nove i giocatori della nazionale slovacca che hanno raggiunto il ritiro. Gli altri giocatori dovrebbero arrivare in maniera graduale, in base agli impegni dei rispettivi club. È ancora in dubbio la presenza di Milan Skriniar che da tempo soffre di problemi alla schiena. Il difensore nerazzurro si è visto soltanto negli ultimi 10' contro il Porto e ha già saltato 4 match, compreso quello di stasera contro la Juve.

"Skriniar soffre ancora di problemi alla schiena. Il medico del club sta monitorando questa situazione, il suo arrivo nella nostra nazionale è aperto, per questo motivo il c.t. Calzona per il momento non ha convocato nessuno per sostituirlo", ha detto Monika Jurigová, addetto stampa della nazionale slovacca.