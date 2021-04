Inter, la mossa per la quarta punta: “C’è l’addio per arrivare al pallino di Conte”

Il club nerazzurro prepara la strategia per aggiungere al reparto offensivo un altro attaccante di livello assoluto

E' ormai chiaro a tutti come l'Inter abbia la necessità, il prossimo anno, di rinforzare quello che è il ruolo della quarta punta. Antonio Conte non ha infatti mai fatto affidamento su Andrea Pinamonti quest'anno e la partenza in estate del classe '99 sembra ormai scontata. Questo il piano dell'Inter secondo Il Giorno: "A Conte serve una quarta punta in aggiunta a Lautaro, Lukaku e Sanchez, visto che Pinamonti ha giocato solo rari scampoli di gara ed è destinato al prestito, se non alla cessione definitiva. Un vecchio pallino del tecnico, Olivier Giroud, è in scadenza con il Chelsea ma va per le 35 primavere (a settembre)".