Adeyemi è tornato: dal no all’Inter al terzo gol di fila con il Borussia Dortmund

La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Chelsea è terminata 1-0 in favore dei tedeschi: a decidere il match è stato lo splendido coast to coast di Karim Adeyemi, che si è fatto tutto il campo in solitaria evitando di slancio Enzo Fernandez prima e Kepa poi per poi depositare la palla in fondo al sacco. Velocità, potenza, qualità tecniche: un saggio di tutto il talento di un calciatore che, nella prima parte di stagione, aveva deluso le aspettative, ma che ora sta tornando ai suoi livelli, come confermano i 3 gol segnati (su 5 totali in tutte le competizioni da inizio anno) nelle ultime 3 partite disputate. Un attaccante dal sicuro avvenire, sul quale anche l'Inter aveva messo gli occhi.