Inter, aggiungere un terzo tecnico a bilancio è un azzardo. “Ma il nome era ed è già scritto”

Non si placano le critiche nei confronti di Antonio Conte, dagli addetti ai lavori ai tifosi. Ciò che è chiaro però è che un eventuale esonero dell’allenatore da parte dell’Inter, soprattutto visto il momento complicato a livello economico, è quasi impossibile. E lo spiega anche Il Giorno: “Inter-Real Madrid, una sconfitta in cui non si trovano spiragli di luce, ha aperto il cassetto dei processi (per l’allenatore e il gruppo squadra) spostando l’orizzonte della deadline dalle prelibatezze settembrine a quelle natalizie.

Nell’era del Covid, aggiungere un terzo tecnico il cui nome è già scritto (Allegri) era al momento di Villa Bellini ed è oggi un passo economicamente azzardato. Il Fair Play Finanziario è un obbligo, nonché una strada che Suning (chiamata oggi ad approvare un bilancio con -100 milioni davanti all’assemblea dei soci) ha tutta l’intenzione di percorrere. Conte viene da una stagione con un secondo posto in A più una finale europea e in campionato è tutt’ altro che spacciato, ammesso che non imbocchi la strada del crollo già a partire da Sassuolo-Inter“, si legge