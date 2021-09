Agoumé: “Inter scelta che rifarei. Sono cresciuto molto. Col club c’è un progetto”

Intervistato da Le Telegramme, il centrocampista francese dice di non avere rimpianti e con l'Inter c'è un progetto

In due anni ha giocato solo quindici partite in Serie A, la maggior parte nello Spezia, dove è stato ceduto in prestito la scorsa stagione. Ma Lucien Agoumé non ha rimpianti: "Non credo di essere partito troppo presto per Milano, penso di aver preso la decisione giusta. In ogni caso, se dovessi rifarlo, lo rifarei".