Agustina pubblica la chat con Lautaro prima di Porto-Inter: Toro preoccupato per…

Sono le 19.40 circa e Lautaro Martinez si appresta a giocare una delle partite più importanti della sua carriera per provare a portare l'Inter tra le migliori squadre d'Europa. Nella concentrazione prepartita, però, è ovvio come il centravanti trovi conforto nella compagna Agustina Gandolfo, con cui sta scambiando gli ultimi messaggi prima di scendere in campo per il riscaldamento.

Ma, come mostra la chat tra i due pubblicati dalla modella argentina, infatti, il Toro ha una preoccupazione, e non è per la partita che comincerà da lì a un'ora: Lautaro, vedendo una foto mandatole da Agus della figlia Nina mentre sta cenando, è invece preoccupato per la grandezza della pasta e dei bocconi che la piccola sta ingerendo. Agustina non può dunque non definire il fidanzato "il papà più attento".