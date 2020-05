Serie A, classifica con algoritmo? Oltre ai punti un altro dato potrebbe fare la differenza

Il calcio italiano può ripartire, anche se ci sono ancora dubbi su alcune questioni come quella della quarantena in caso di un calciatore positivo. Il presidente della Figc Gravina ha chiarito che, in caso in cui il campionato non venisse concluso, si procederebbe con un algoritmo per stipulare la classifica.

“L’8 giugno, salvo ripensamenti, dovrebbe svolgersi il Consiglio federale che stabilirà i format di playoff e playout (coinvolgendo tutte e 20 le squadre) e affronterà il cosiddetto piano C. Ovvero la cristallizzazione della classifica se non si riuscisse a arrivare in fondo «attraverso un algoritmo che terrà conto di diversi fattori», spiega ancora Gravina. I fattori sarebbero i punti, le partite giocate e anche quelle giocate in casa e trasferta, che avrebbero un coefficiente diverso“, spiega il Corriere della Sera.