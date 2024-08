A causa dell'infortunio accusato da Lautaro ieri, ad affiancare Marcus Thuram contro il Lecce stasera a San Siro ci sarà Mehdi Taremi, che dunque farà l'esordio nel suo nuovo stadio. Non sarà una prima volta assoluta con l'Inter, visto che si è visto per qualche minuto a Genova, in un tridente che Inzaghi potrebbe anche riproporre in futuro: