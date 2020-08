Inter, con Allegri il vice-Eriksen sarebbe un jolly a sorpresa. Perisic? Chance in aumento

L’incontro tra Conte, il presidente dell’Inter Zhang e la dirigenza dirà di più sul futuro della panchina nerazzurra. In caso di una fumata nera è pronto Allegri, il candidato in pole position per la sostituzione di Conte. L’ex tecnico della Juve aspetta la chiamata dell’Inter e sa che la squadra calzerebbe alla perfezione per il suo 4-3-1-2. Il modulo col trequartista aiuterebbe un talento come Eriksen nell’inserimento e valorizzerebbe ulteriormente la coppia Lukaku-Lautaro esplosa in questa stagione. . In caso di una fumata nera è pronto Allegri, il candidato in pole position per la sostituzione di Conte. L’ex tecnico della Juve aspetta la chiamata dell’Inter e sa che la squadra calzerebbe alla perfezione per il suo 4-3-1-2. Il modulo col trequartista aiuterebbe un talento come Eriksen nell’inserimento e valorizzerebbe ulteriormente la coppia Lukaku-Lautaro esplosa in questa stagione.

Nainggolan, ora in bilico tra il ritorno all’Inter o una nuova partenza. Ai tempi di Cagliari, nel 4-3-1-2 di Allegri il trequartista della squadra sarda era

“A distanza di un decennio le strade di Nainggolan e Allegri potrebbero incrociarsi nuovamente a Milano, con i colori nerazzurri. Il giocatore rientra dal prestito a Cagliari che potrebbe trattenerlo se trovasse la formula giusta con l’Inter. Ma con Allegri anche il ritorno in nerazzurro assumerebbe contorni diversi.