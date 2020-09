Galeone: “Allegri e l’Inter sono stati molto vicini. E posso dire che mi ha confessato che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, ha raccontato un retroscena riguardante il tecnico toscano e l’Inter: “Allegri e l’Inter? Diciamo che è stato preso un ‘palo interno’. Le parti sono state molto vicine. Poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società. Perché Allegri non è tornato alla Juventus al posto di Sarri? Max è rimasto in ottimi rapporti solo con Agnelli. E questo potrebbe non essere bastato per avallare un suo ritorno. Posso dire che lui mi ha confessato che ha voglia di rientrare nel giro. È pronto”.